Kina tek opp att import av amerikansk kjøt

Kunngjeringa frå Beijing fredag kjem ein månad etter at president Xi Jinping møtte sin amerikanske kollega Donald Trump på Trumps landsstad i Mar-a-Lago i Florida.

Under møtet lanserte dei to leiarane ein 100-dagersplan for økonomisk samarbeid. Ifølgje planen må Kina fjerne det 13 år gamle forbodet mot import av amerikansk storfekjøtt innan 16. juli, og amerikanske selskap får kjøpe amerikansk naturgass. Kina opnar også for at utenlandskeide finanshus får tilby sine tenester i Kina.

