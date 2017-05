Uber kan bli regulert som taxiselskap 

Generaladvokat Maciej Szpunar ved EU-domstolen la torsdag fram eit forslag til dom i ei sak frå Spania, der Uber har vorte trekt for retten av Elite Taxi, ein bransjeorganisasjon for taxisjåførar i Barcelona.

Szpunar meiner Uber ikkje kan klassifiserast som ein digital teneste. Uber er ikkje berre ein app, men ein organisasjon som administrerer eit komplett system for transport på bestilling, slår han fast.

Generaladvokaten avviser òg at Uber kan klassifiserast som ein teneste for deling av bilar. Grunnen er at det er passasjerane som avgjer reisemålet, og at sjåførane tener godt på turane.

Konklusjonen er at tenesta Uber tilbyr, må sjåast som ei «teneste på transportområdet».

Akkurat som andre taxiar

Det betyr at Uber ikkje har krav på den fridommen som gjeld for digitale tenester. Tvert imot må Uber rette seg etter akkurat dei same reglane som gjeld for andre transportselskap. I Barcelona betyr det at Uber må ha drosjeløyve og godkjenning frå dei lokale styresmaktene for å kunne drive lovleg.

Den endelege dommen i saka kjem først på eit seinare tidspunkt. Avgjerda kan få mykje å seie for framtida til Uber i Europa.

Uber reagerer kraftig på konklusjonane til generaladvokaten. Dei fleste europeiske land regulerer allereie Uber akkurat slik generaladvokaten foreslår, poengterer selskapet.

– Men dette vil hindre nødvendige reformer av utdaterte lover som hindrar millionar av europearar frå å finne påliteleg skyss med berre eit klikk, seier ein talsperson for Uber i Frankrike, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Sak hos ESA

Uber er òg på plass i Noreg, men politiet har aksjonert mot norske sjåførar og bøtelagt dei for å køyre utan drosjeløyve.

No ventar Uber spent på utfallet av ei separat sak som er til behandling hos Eftas overvakingsorgan Esa. Saka gjeld ikkje Uber direkte, men handlar om at Esa meiner Noreg har lagt så strenge avgrensingar på talet på drosjeløyve at det går ut over etableringsfridommen.

Det er ikkje venta at avgjerda i EU-domstolen om Uber kjem til å få direkte betydning for saka Esa har gåande mot Noreg.

– Men vi skal no gå igjennom fråsegna til generaladvokaten og ventar på avgjerda i EU-domstolen, seier pressesjef Anne Marte Vestbakke i Esa.

