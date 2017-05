Klimaframgang i Arktisk råd

– Vi fekk til ein klimatekst som var overraskande positiv, og som omtaler Parisavtalen, noko vi ikkje var sikre på at amerikanarane ville gå med på, seier Sveriges ambassadør til Arktisk råd, Andrés Jato, til TT.

Erklæringa vart underteikna onsdag i samband med ein middag der utanriksminister Rex Tillerson frå USA var vertskap.

– Dei registrerer at Parisavtalen finst, at han har tredd i kraft, og at han skal implementerast, seier Jato.

Han poengterer at det ikkje inneber at USA har tatt stilling til det sentrale spørsmålet om landet skal melde seg ut av klimaavtalen.

Under ministermøtet seinare torsdag blir erklæringa behandla på politisk nivå.

Optimisme

Dei klare signala frå president Donald Trump om at han ikkje ville leggje vekt på verken klima- og miljøinnsats eller internasjonalt samarbeid elles, har skapt uro for at USA skal prioritere ned Arktis og Arktisk råd. Men det at Tillerson inviterte til møtet i Fairbanks, skapte på førehand optimisme.

– Det er aukande interesse for Arktis både i USA og internasjonalt, ikkje minst fordi det er enorme ressursar der. Alaska er viktig for USA, som på grunn av sine eigeninteresser kjem til å vere ein viktig spelar, sa utanriksminister Børge Brende (H) til NTB i forkant av møtet.

Under møtet skal ministrane òg underteikne ein avtale om å styrkje forskingssamarbeidet i Arktis. Dei skal òg ta imot rapportar frå arbeidsgruppene i Arktisk råd om mellom anna klima, biomangfald og økonomisk utvikling.

Finland tar over

Tillerson skal leie møtet, og fleire organisasjonar som representerer arktiske folkegrupper, skal òg vere til stades. Internasjonalt samarbeid innan forsking, tryggleik og økonomisk utvikling står på agendaen. Klimaendringar, utvikling og oljeboring er òg hovudsaker.

Møtet markerer slutten på den to år lange amerikanske formannskapen, som Finland no tar over for dei neste to åra.

Finland har på førehand varsla at klima blir ei kjernesak under formannskapen deira.

(©NPK)