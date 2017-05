Fungerande FBI-sjef lover å halde fram Russland-gransking

Den fungerande FBI-direktøren møtte torsdag til høyring i det amerikanske Senatet om truslar mot tryggleiken i landet. Der skulle etter planen James Comey ha møtt. Onsdag fekk han derimot sparken som leiar av etaten.

Mange reagerte på at Comey måtte gå midt under etterforskinga av moglege samanhengar mellom president Trumps valkamp og den påståtte russiske innblandinga i valet. Under høyringa sa McCabe at etterforskinga held fram, og at han kjem til å halde Kongressen orientert om alle forsøk på å utsetje henne.

(©NPK)