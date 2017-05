Tømte flyktningleir i Paris

Det budde hovudsakleg migrantar og flyktningar frå Afghanistan og Sudan i leiren, som ligg i Porte de la Chapelle nordaust i Paris.

I morgontimane tysdag rykte om lag 350 politifolk og eit hundretal kommunalt tilsette og hjelpearbeidarar inn i leiren og begynte å evakuere menneska der og rive ned telt og skur.

Leiren ligg like ved eit nytt transittmottak for asylsøkjarar som opna i fjor for å få migrantar bort frå gatene. Men det nye mottaket er lite og har ikkje hatt kapasitet til å ta imot det store talet på migrantar som har komme.

Mange av migrantane og asylsøkjarane har derfor slått seg ned i gatene rundt.

– Desse ulovlege leirane utgjer ein fare for sikkerheit og helse både for migrantane som oppheld seg der, og for bebuarane i området, heiter det i ei fråsegn frå politiet.

– Styresmaktene vil ta oss med og gi oss husly. Eg veit ikkje kvar, men det skal bli fint, seier Said, som fortel at han har sove ute på gata i over ein månad.

Ein liknande aksjon fann stad i november då om lag 3.800 migrantar vart fjerna frå ein tilsvarande leir, også det i det nordaustre Paris.

I 2016 vart den største flyktningleiren i Frankrike, den såkalla «Jungelen» i Calais, rydda og tømt. Då budde det anslagsvis mellom 7.000 og 10.000 menneske i leiren.

