Noreg i uvant rolle i Nord-Korea-samtalar 

Ei rekkje japanske og sørkoreanske media har denne veka meldt om uoffisielle samtalar mellom nordkoreanske utsendingar og ein amerikansk delegasjon i Oslo.

Viss dette er rett, har Noreg hamna i ei uvant rolle, meiner direktør Kristian Berg Harpviken ved fredsforskingsinstituttet PRIO.

– Noreg har tradisjonelt mekla i interne konfliktar og borgarkrigar. Det har vore snakk om mekling mellom ei regjering og éin eller fleire ikkje-statlege militære grupperingar, peikar fredsforskaren på.

– Eg kan ikkje koma på nyare døme på at Noreg har mekla i ein konflikt mellom statar, seier han.

Kjend

Harpviken meiner det likevel ikkje er nokon tvil om at Noreg over store deler av verda er kjend som meklar og tilretteleggjar i fredsprosessar. Han trur dette kan ha bidrege til å gjera Oslo aktuelt.

– I slike samtalar er det viktig å nå semje om ein stad der alle partar opplever at det er OK å møtast. Då kan Noreg vera ein god kandidat. Noreg er ein ganske ufarleg aktør med få interesser i Nord-Korea, seier han.

Geir Helgesen, direktør ved Nordisk Institut for Asienstudier i København, meiner det også spelar ei rolle at Noreg tidleg godkjende Nord-Korea som eigen stat.

– Ein gløymer ikkje at ein var blant dei første i den vestlege verda som etablerte normale kontaktar til Nord-Korea, seier Helgesen.

Utsending frå nordkoreansk UD

Japanske media skriv at Choe Son-hui, direktør for Nord-Amerika-avdelinga i det nordkoreanske utanriksdepartementet leier delegasjonen til Nord-Korea.

Ei anonym kjelde seier ifølgje nyheitsbyrået Reuters at samtalane skjer i Oslo, og at Suzanne DiMaggio i tankesmia New America leier den amerikanske delegasjonen. Minst éin tidlegare amerikansk tenestemann er med, men ingen frå den noverande administrasjonen er med, ifølgje opplysningane til Reuters.

Meldingane er ikkje offisielt stadfesta.

– Vi vil ikkje kommentera spørsmål knytt til eventuelt norsk engasjement i freds- og forsoningsarbeid, seier pressevakt Ane Lunde i Utanriksdepartementet.

Lykkast ikkje alltid

Det var den såkalla Oslo-prosessen på 1990-talet som for alvor sette Noreg på kartet som fredsmeklar. Den gongen blei Oslo stad for hemmelege samtalar mellom Israel og palestinske PLO.

Seinare har Noreg vore involvert i fredsprosessar i Mali, i Guatemala, på Sri Lanka, i Sør-Sudan, i Afghanistan og no sist i Colombia.

Lista inneheld både suksessar og bitre nederlag. På Sri Lanka enda borgarkrigen i blodbad.

– I ettertid er det lett å sjå at Noreg burde ha trekt seg ut som meklar på Sri Lanka på eit tidlegare tidspunkt, seier Harpviken.

«Eit fint steg»

Ifølgje Helgesen har Nord-Korea-konflikten vore ein berg-og-dal-bane i over 60 år. Han er positiv til at Noreg no kan få ei rolle i prosessen.

– Det kan vera eit fint steg i positiv retning viss partane no møtest. Men vi bør ikkje venta at dei kan løysa alle problem på nokre få møte i Oslo, seier han.

Avstanden mellom partane er svært stor, åtvarar Harpviken.

– Du skal langt tilbake i tid for å finna ein situasjon der moglegheita for reell væpna konflikt har vore like stor som i dag. Men det i seg sjølv gjer det ekstraordinært viktig at partane møtest no, seier han.

