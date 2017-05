Japanske medium: Sverige bekreftar samtalar mellom Nord-Korea og USA 

Ifølgje FNN News seier Skoog at det er bekymring knytt til manglande dialog med Nord-Korea, og at dei difor har støtta diverse andre samtalar som går føre seg. Skoog seier at det derfor mest sannsynleg er eit godt teikn at representantar frå dei to landa møtes til uformelle samtalar.

Kanalen siterer fleire forskjellige diplomatiske kjelder og hevdar det er samtalar i Noreg måndag og tysdag, og at ein andre samtalerunde er planlagt seinare.

FNN skriv vidare at svenske styresmakter visstnok er inne som meklar i samtalane. Kanalen hevdar at også norske styresmakter er på bana. Dette er derimot ikkje bekreftar av offisielle kjelder.

Utenriksdepartementet i Noreg sa til NTB måndag at dei ikkje ville kommentere spørsmål knytt til eventuelt norsk engasjement i freds- og forsoningsarbeid. Både VG og NRK erfarte då at norske styresmakter ikkje arrangerer noko møte mellom USA og Nord-Korea.

Choi Sun Hee, leiaren for det nordkoreanske utanriksdepartementets Nord-Amerika-kontor, representerer visstnok Nord-Korea i samtalane. Frå USA er det etter det som er sagt tidlegare amerikanske tenestemenn som deltar. Avisa Korea Heralds hevdar sjefen for den amerikanske tankesmia New America, Suzanne DiMaggio, deltar frå USA. Det melder nyheitsbyrået TT.

Ein talsperson for det amerikanske utanriksdepartementet seier opplysningane omhandlar eit såkalla Track 2-møte, ifølgje Dagbladet. Det er ein type møte som blir haldne rutinemessig og som omhandlar ulike tema verda over, og som skjer uavhengig av amerikanske styresmakter.

