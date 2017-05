JOWST er klare for semifinalen 

Scenen i Kiev er i stor grad sett saman av LED-skjermar og står dermed i stil med maska som produsent og låtskrivar Joakim With Steen har blitt kjend for.

– Vi har berre skrudd opp maks no, seier vokalist Aleksander Walmann når NTB møter artistane på hotellet i Kiev dagen før første prøve for semifinalen.

Fryktar at det kan bli for bra

– Det kjem til å sjå så dyrt ut, seier Steen.

– Ja, det ser veldig påkosta ut. Eg trur folk kjem til å seia «Dæven, det var såpass, ja», legg Walmann til.

– Eg er berre redd for at det er litt for bra. I går såg eg på det utan å høyra, og då tenkte eg at det såg heilt sjukt ut. Eg tenkte berre «Wow!», seier Steen.

Aleksander Walmann rosar folka til NRK for å ha gjort ein særs bra jobb.

– No gler vi oss til torsdag. Det er litt som når du står i eit kryss og ventar på grønt lys, og er klar for å sleppa bremsen på Mustangen, seier han.

Heimlengsel, men nye venner

Dei norske artistane har fått sjå ein del av Kiev i dei dagane dei har vore her. Dei har nettopp fått servert den tradisjonelle ukrainske raudbetsuppa borsjtsj. Men heimlengselen har begynt å melda seg så smått.

– Eg kjenner det. Eg saknar venner og familie – og Tine lettmjølk, seier Aleksander Walmann.

Fleire slektningar av dei to kjem til Kiev dei nærmaste dagane.

– Men vi har på ein måte familien med oss her også, seier Walmann – akkurat då dei kviterussiske deltakarane i Naviband går forbi.

– De er vennene våre, seier Ksenija Zuk og omfamnar dei norske artistane.

Også prosjektleiar i NRK Stig Karlsen og MGP-general Jan Fredrik Karlsen er på plass. Sistnemnde har tidlegare på dagen blitt overtalt av vokalist Aleksander Walmann til omsider å koma seg på Instagram.

– Sjå, hundre nye følgjarar på éin time! konstaterer ein som alltid smilande MGP-general frå hjørnet av rommet.

Italia er storfavoritt

Første semifinale i Eurovision Song Contest i år blir arrangert tysdag kveld med både Sverige, Island og Finland på scenen. I den norske semifinalen to dagar seinare møter vi mellom anna motstand frå Danmark. Går Noreg vidare, ventar sjølve finalen laurdag 13. mai.

Fjorårsvinnaren og arrangøren Ukraina er direkte kvalifisert til finalen, saman med «dei fem store» i EBU – Storbritannia, Italia, Spania, Tyskland og Frankrike. Italia er den soleklare favoritten, framfor Bulgaria, Portugal og Sverige.

(©NPK)