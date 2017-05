Haag-domstol vurderer etterforsking av påstandar om menneskesmugling i Libya

Bensouda informerte FNs tryggingsråd at hennar kontor samlar inn bevis på kriminelle handlingar som skal ha blitt gjort mot migrantar som prøver å ta seg til Europa frå Libya.

Fleire tusen migrantar, deriblant kvinner og barn, blir haldne fanga fleire stader i Libya, der «kriminalitet, deriblant drap, valdtekter og tortur visstnok er vanleg», sa Bensouda.

Sjefanklagaren seier at ho er forferda over det ho omtalar som påliteleg informasjon om at Libya har blitt ein «marknadsplass for menneskehandel».

ICC undersøkjer no moglegheita for å opne ei etterforsking dersom sakene fell under deira jurisdiksjon.

Bensouda sa at sikkerheitssituasjonen i det nordafrikanske landet har blitt dramatisk forverra sidan i fjor, og ho åtvara mot at menneskesmugling kan bidra til at organisert kriminalitet og at terrornettverk utvidar sitt nærvær og sin kontroll i Libya.

I april uttalte sjefen for Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) i Libya, Othman Belbeisi, at migrantar som prøver å ta seg nordover til kysten av Libya og vidare til Europa, blir selde som slavar.

