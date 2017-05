Trump gratulerte Macron på telefonen

Det opplyser talsmann for Det kvite hus, Sean Spicer.

Den første reaksjonen på valsigeren til Macron kom på Twitter allereie søndag. Der gratulerte han Macron med sigeren og skreiv at han ser fram til å samarbeida med han.

Den nyvalde franske presidenten fekk måndag også ein telefon frå Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som gratulerte 39-åringen og sa at sigeren gjev håp for EUs framtid.

Dei to blei også samde om å møtast ansikt til ansikt under NATOs toppmøte i Brussel, og begge var samde om at det er viktig å løysa problema som pregar tilhøvet mellom Tyrkia og EU, ifølgje kontoret til Erdogan.

