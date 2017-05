Statoil-plattformer på hald etter ulykke i Sør-Korea

Seks arbeidarar omkom og 25 vart skadde då to kranar kolliderte under bygging av ein oljeplattform til Martin Linge-prosjektet på norsk sokkel. Samsung-verftet har vore stengt, og ifølgje Stavanger Aftenblad er alt arbeid på Statoils Johan Sverdrup-plattformer også stoppa. Selskapet får to plattformer og to riggar bygde hos Samsung Heavy Industries, inkludert stigerøyr- og prosessplattformene til Johan Sverdrup-feltet.

Statoil har fått beskjed om at verftet er stengt i tre veker, seier finansdirektør Hans Jakob Hegge i Statoil.

– Men det er for tidleg å seie noko om dette vil ha nokon påverknad på Johan Sverdrup-prosjektet, seier Hegge.

Politiet i Sør-Korea etterforskar ulykka og omstenda rundt.

– Skadestaden der kranulykka skjedde er avskjerma, seier kommunikasjonssjef Leif Harald Halvorsen i oljeselskapet Total E & P Norge.

