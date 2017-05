Norsk kjøtdeig får utanforstempel i EU 

EØS-komiteen gav fredag grønt lys til EU-reglar for merking av kjøt.

Hovudregelen er at kjøtet skal merkast med landet der dyret har levd eller er blitt slakta. Men for kjøtdeig er det annleis. Der skal merkinga berre visa om kjøtet er frå EU eller ikkje. Grunnen er at kjøttdeigen kan vera sett saman av kjøt frå fleire ulike stader.

Norsk kjøtdeig skal dermed merkast som kjøt frå land «utanfor EU».

Den norske sida argumenterte lenge mot dette og stod fast på at det ikkje ville vera rett å setja eit utanforstempel på kjøt frå eit land som er med i EØS og den indre marknaden.

Men forhandlingane viste seg å bli for vanskelege, og med vedtaket fredag er saka tapt.

