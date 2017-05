Nord-Korea meiner CIA vil drepe Kim

CIA har i samarbeid med sørkoreansk etterretning «klekt ut ein vond plan» som inkluderer uspesifiserte «biokjemiske substansar» for å drepe Nord-Koreas unge leiar under offentlege møte i Pyongyang, heiter det i ei fråsegn frå nordkoreanske styresmakter.

– CIA kan ta livet av folk ved å bruke biokjemiske stoff som omfattar radioaktive substansar og giftige nanopartiklar. Dette er den beste måten å gjere det på og krev ikkje direkte tilgang til offeret. Dei dødelege resultata vil vise seg etter seks eller tolv månader, heiter det vidare i fråsegna som er formidla av statlege medium.

Skuldingane kjem samtidig som spenninga i regionen er stadig aukande, med krigsretorikk frå begge partar.

CIA har blitt skulda for drapsforsøk også andre stadar i verda. CIA gjorde over 600 forsøk på å drepe Fidel Castro under hans levetid, ifølgje cubanske kjelder, mens Venezuelas tidlegare president Hugo Chávez, som døydde av kreft, fleire gonger hevda at CIA ville drepe han.

