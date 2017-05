Mistenkt ekstremist og tidlegare soldat arrestert nær fransk militærflyplass

"Ei hagle, to revolverar og ammunisjon» blei funne i nærleiken av ein luftbase utanfor Paris der den 34-årige tidlegare soldaten blei arrestert fredag, opplyser ei kjelde nær etterforskinga til AFP.

Politiet fann ein bil som høyrde til mannen, som er på ei overvakingsliste over ekstremistar i Frankrike, i nærleiken av militærbasen i Evreux. Han blei arrestert like ved eit par timar seinare.

Etterforskingskjeldene opplyser at dei også fann ei truskapserklæring til den ytterleggåande ekstremistgruppa IS på ein harddisk i bilen, i tillegg til fleire IS-flagg. Det blei også funne våpen i buskar like ved militærfasilitetane.

Arrestasjonen skjedde to dagar før det franske presidentvalet, der tiltak mot ekstremisme har vore eit betent tema.

Han skjedde også dagen etter at Tyskland hadde krisemøte om ekstremisme i hæren etter at ein høgreekstrem soldat, kjend som 28-årige Franco A, blei arrestert i førre veke mistenkt for å ha planlagt ein terroraksjon motivert av framandhat. Han hadde tidlegare vore utstasjonert i fransk-tysk brigade i Illkirch.

Franske antiterroretterforskarar undersøkjer arrestasjonen fredag, men det er førebels uklart kvifor 34-åringen oppheldt seg nær militærbasen.

