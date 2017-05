Trump besøkjer Saudi-Arabia på den første utanlandsturen sin som president

Ifølgje Det kvite hus reiser Trump innom Saudi-Arabia, Israel, og Vatikanet i slutten av månaden. Rundreisa skjer i samband med deltakinga til Trump på NATO-toppmøtet i Belgia og G7-møtet i Italia.

I Italia skal Trump også i audiens hos pave Frans i Vatikanet 24. mai. Det katolske overhovudet har tidlegare kritisert motstanden til Trump mot innvandrarar og flyktningar.

Trump seier han vil starta reisa med ei «historisk samling i Saudi-Arabia med leiarane frå heile den muslimske verda». Den amerikanske presidenten ønskjer å samarbeida med dei muslimske allierte for å kjempa mot ekstremisme, terrorisme og vald. Trump seier også at han vil bidra til å skapa ei betre framtid for unge muslimar.

På NATO-toppmøtet i Belgia 25. mai vil Trump mellom anna møta generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg ved NATOS hovudkontor i Brussel.

Trump reiser deretter til Italia for å vera med på G7-møtet på Sicilia. Det komande G7-møtet er det 43. i rekkja, men blir det første G7-møtet for president Trump, Storbritannias statsminister Theresa May, den italienske statsministeren Paolo Gentiloni og Frankrikes neste president, anten Emmanuel Macron eller Marine Le Pen. Møtet er frå 26.–27. mai.

Før reisa til Trump til Vatikanet tok han torsdag formiddag imot besøk frå katolske kardinalar, dei nærmaste medarbeidarane til paven. Onsdag møtte Trump Palestinas president, Mahmoud Abbas, i Det kvite hus. Trump var då svært optimistisk med tanke på å få til ei løysing på konflikten mellom Israel og Palestina. Presidenten seier han håpar å få til ein tur innom Vestbreidda når han reiser til Israel i mai.

(©NPK)