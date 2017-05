Tesla i minus trass rekordproduksjon

Kvartalsrapporten onsdag viser ei omsetning på 2,7 milliardar dollar, nesten dobbelt så mykje som i første kvartal i 2016. Tesla-produksjonen frå januar til mars er 64 prosent større enn i same periode i fjor. Dei har så langt i år levert 25.000 bilar, meir enn nokon gong tidlegare for eit kvartal. Trass i dette klarar dei ikkje å tene pengar og får eit resultat på minus 330 millionar dollar for dei tre første tre månadane. Det er 17 prosent meir pengar tapt enn i same kvartal i fjor, då dei tapte 282 millionar dollar. Tapsauken er mykje større enn venta.

Under framlegginga av resultatet sa selskapet at årsaka til det store tapet er at dei har brukt store ressursar på utvikling av den nye Model 3, som skal i produksjon frå juli. Dette blir den første Tesla-bilen berekna på folk flest og ikkje luksussegmentet i marknaden.

