Svensk soldat såra i angrep i Mali

Pressesjef Philip Simon i det svenske forsvaret opplyser at dei held på å samle informasjon om angrepet. Om lag 250 svenske soldatar bidrar til FN-styrken MINUSMA. Dei fleste har base i leiren som vert kalla Camp Nobel, like sør for Timbuktu.

Noreg har for tida ti soldatar i Mali som ein del av MINUSMA. Dei står for drifta av Camp Bifrost i hovudstaden Bamako.

