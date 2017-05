Gruva ligg utanfor byen Azadshahr, og eksplosjonen skjedde kl 12.45 lokal tid.

Leiaren for beredskapsmyndigheitene i provinsen Golestan oppgir at 40–50 personar truleg er fanga under bakken, ifølgje nyheitsbyrået IRNA. Over 500 arbeidarar er tilsett ved gruva.

(©NPK)