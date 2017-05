Kina lagar Wikipedia-konkurrent

Wikipedia, som i dag er tilgjengeleg i Kina, er saman med Encyclopaedia Britannica utpeikt som potensielle konkurrentar til det nye prosjektet.

Det statleg eigde selskapet China Publising Group skal rettleie prosjektgruppa, og prosjektet «må ha kinesiske karakteristikkar» og rettleie folkemeiningane, opplyser administrerande redaktør for det kommande oppslagsverket Yang Muzhi.

– Prosjektet skal vere eit symbol på den kulturelle og teknologiske utviklinga i landet og har også som mål å påverke internasjonal opinion, uttaler han.

Medan Wikipedia og Wikipedias kinesiske utgåve Baidu Baike er skrivne av frivillige, er det berre profesjonelle skribentar som får bidra til det nye oppslagsverket. Til no har over 20.000 akademikarar og ekspertar blitt plukka ut som bidragsytarar. Målet er at oppslagsverket skal ha over 300.000 artiklar innan lanseringa neste år.

Beijing fryktar at dei over 700 millionar nettbrukarane i landet kan bli utsett for utanlandsk påverknad, men har ikkje innført forbod mot Wikipedia. Det har derimot Tyrkia gjort. Laurdag blei Wikipedias nettadresse gjort utilgjengeleg i Tyrkia.

Ifølgje tyrkiske medium dreier det seg om to engelskspråklege artiklar som Ankara meiner feilaktig knyter styresmaktene til ulike terrorgrupper.

Onsdag uttalte tyrkiske styresmakter at tilgangen til Wikipedia ikkje blir gjenoppretta før Wikipedia har følgt opp kravet. Wikipedia har anka vedtaket.

(©NPK)