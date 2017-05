Fire Taliban-medlemmer avretta i Pakistan

Avrettingane vart gjennomførte onsdag morgon lokal tid.

Dei fire var medlemmer av den pakistanske fløya av Taliban. Dei skal ifølgje militæret ha innrømt at dei hadde deltatt i angrep på sivile og soldatar.

Pakistan heva eit mellombels forbod mot dødsstraff og etablerte militære domstolar for å stille militante islamistar for retten etter at over 150 personar vart drepne i eit Taliban-angrep mot ein skule i desember 2014.

Sidan då har 441 personar blitt avretta, av dei er minst 32 dømde i militære domstolar, ifølgje menneskerettsgruppa Justice Project Pakistan.

Dei militære rettssakene går føre seg bak lukka dører, noko som er blitt kritisert av menneskerettsforkjemparar.

