Fengselstilsette okkuperer Brasils justisdepartement

Dei fengselstilsette begynte å ta over bygningen på ettermiddagen tysdag, posisjonerte seg og stengde så inngangane.

– Vi har okkupert justisdepartementet. Og vi blir her til lovgjevarane fjernar oss frå planen sin, seier leiaren for fengselsetaten i São Paulo, Fabio Cesar Ferreira, i ein video lagt ut på Facebook.

– Vi er i ein grufull situasjon dagleg innanfor og utanfor fengsla, i ein nedverdigande, usunn og utrygg arbeidssituasjon. Korleis kan vi inkluderast i same reglar som alle andre arbeidarar i Brasil, spør han.

Demonstrantane fylte gangane i bygget i timevis i eit mislykka forsøk på å få snakke med dei som utformar lovtekstane.

President Michel Temer har uttalte at Brasils økonomi vil bryte fullstendig saman om dei ikkje strammar livreima og innfører streng oppfølging av reglane. Det mest kontroversielle grepet har vore å kutte pensjonskostnadane ved å auke pensjonsalderen for menn frå 60 til 65 år og frå 55 til 62 år for kvinner.

Brasils fengsel er overfylte, med meir enn 600.000 innsette og belegg på 167 prosent i snitt.

(©NPK)