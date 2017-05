Demonstrantar sperrar gater i Caracas

Barrikadane er komne opp etter at president Nicolás Maduro måndag signerte resolusjonen om å opprette ein folkekongress som skal omskrive grunnlova i landet. Opposisjonen, som har fleirtal i parlamentet, seier Maduro med dette prøver å avlyse lokalvala i år og presidentvalet neste år og sikre at han sjølv blir sitjande som leiar. Ifølgje meiningsmålingar ville Maduro og sosialistane tape begge desse vala om dei blir haldne, i ei tid med stor uro og misnøye i landet som følgje av råvaremangel og enorm inflasjon.

Nedstemt

Den venezuelanske nasjonalforsamlinga stemte tysdag over forslaget om å opprette ein folkekongress som skal lage ny grunnlov. Ikkje uventa vart Maduros plan nedstemt, med kommentar om at eit slikt trekk krev at det først blir halde ei folkeavstemming om folket vil ha ei ny grunnlov.

– Venezuelas folk vil ikkje ha ny grunnlov, dei vil ha ny president, seier folkevalde Juan Matheus.

Den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlinga og Maduros administrasjon har stått steilt mot kvarandre i fleire månader, og Maduro seier at ein av årsakene til at han opprettar ein folkekongress er at landet treng nye spelereglar, særleg for «den rotne nasjonalforsamlinga».

Fordømt

Maduros planar om å omgå det folkevalde parlamentet og heller plukke ut 500 representantar for arbeidarar og lokale styresmakter til å skrive ny grunnlov, er kraftig fordømt også internasjonalt. Brasil kallar det eit kuppforsøk, mens USA har trua med ytterlegare sanksjonar om Maduro gjennomfører planen.

Opptøyane i landet har gått føre seg i over ein månad, og opposisjonen har planlagt ein ny, stor demonstrasjon onsdag.

