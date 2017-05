12 drepne i eksplosjon i togtunnel i Kina

Kinesiske styresmakter opplyser at tunnelen var under bygging gjennom kolfløs, som kan gi frå seg metangass, som er svært eksplosivt. Tunnelen skal ha blitt fylt med gass. Styresmaktene i distriktet Dafang i Guizhou-provinsen skriv på nettsida si at dei omkomne vart stengde inne i tunnelen i Qishanyan etter eksplosjonen tysdag.

Det tok redningsmannskapa, til saman 2.000 personar, 14 timar å finne offera, dei fleste av dei framandarbeidarar. Store mengder dødeleg karbonmonoksid vanskeleggjorde redningsarbeidet inne i tunnelen. Alle dei skadde er tatt til sjukehus og hendinga blir etterforska.

(©NPK)