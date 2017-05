Trump og Putin har avtalt ny telefonprat

Trump har avtale om å ringe Russlands president tysdag ettermiddag, 18.30 norsk tid, opplyser Det kvite hus, utan offisielt å seie kva som er tema. Ein rådgjevar i Trump-administrasjonen seier likevel at dei to vil diskutere krigen i Syria, der Russland støttar regimet til Bashar al-Assad, mens USA støttar opprørarar som prøver å styrte han.

Trump og Putin har hatt fleire samtalar sidan Trump vart vald, inkludert ein prat i førre månad etter terrorangrepet i St. Petersburg, som Trump fordømte.

Trump uttalte at forholdet mellom USA og Russland truleg er på sitt dårlegaste nokosinne, ei fråsegn i sterk kontrast til retorikken frå valkampen hans, der Trump sa at han håpa at han og Putin ville samarbeide i kampen mot terrorisme. Både FBI og Kongressen granskar framleis mogleg kontakt mellom Russland og Trumps valkampapparat og påstandane om russisk innblanding i det amerikanske valet.

(©NPK)