Nord-Korea: Set fart på atomvåpenprogrammet 

Nord-Koreas FN-utsendingar delte måndag ei fråsegn frå utanriksdepartementet som gjer det klart at Nord-Korea er reie til å svare på alle handlingar frå USA. Som svar på USAs nye strategi i konflikten, der dei ber om nye sanksjonar og «maksimalt press og innsats», vil Nord-Korea fortsette auke innsatsen for å utvikle atomvåpen til «maksimal fart». Det er nøyaktig det motsette av kva USA har bedt landet om.

Sjølvforsvar

USA har den siste veka skjerpa retorikken mot Nord-Korea, understreka at dei vil ha Kina og FN med på nye sanksjonar og gjennomført ei ny militærøving saman med Sør-Korea. Måndag kom nyheita om at USAs omstridde rakettskjold, THAAD (Terminal High Altitude Area Defence), no er ferdig installert og operativt i Sør-Korea.

Nord-Korea seier at dei siste militærøvingane har ført USAs «aggresjonshysteri» til det høgste nivået så langt. Dei meiner Den koreanske halvøya er på grensa av kjernefysisk krig. Landet seier vidare at dersom ikkje USA avsluttar den fiendtlege politikken og dei kjernefysiske truslane, vil Nord-Korea fortsette å auke sin kjernefysiske kapasitet som sjølvforsvar og for å førebyggje med kjernefysiske angrep.

Trump-utspel

Dei nordkoreanske uttalane tysdag nemner ikkje USAs president Donald Trumps siste utspel der han opnar for å møte Nord-Koreas leiar Kim Jong-un.

– Dersom det er hensiktsmessig for meg å møte han, så vil eg absolutt gjere det, sa Trump i eit intervju med Bloomberg News måndag.

– Så lenge det er under dei rette omstenda, så vil eg det, la han til.

Kort tid etter understreka Trumps talsmann Sean Spicer at det ikkje er aktuelt å arrangere eit møte mellom Trump og Kim.

– Det er innlysande at omstenda ikkje er dei rette i augneblinken, sa Spicer og la til at dersom dei to statsleiarane skal møtast, er det eit minstekrav at Nord-Korea stoppar si provoserande åtferd.

Gulrot og pisk

Trump-administrasjonen har tidlegare sagt at dei ønskjer å få til ein dialog med regimet i Nord-Korea for å få ei løysing på den betente situasjonen. Samtidig har Trump sagt at han ikkje vil nøle med å gå til militært angrep på Nord-Korea dersom ikkje landet sluttar å true USA.

I tillegg til å true har USA også antyda at det vil vere mykje å tene på det om Nord-Korea avsluttar atomvåpenprogrammet sitt. Blant gulrøtene Trump-administrasjonen har vist til er gjenopptaking av matleveransar og forhandlingar.

