Maduros nye grunnlovsplan provoserer i Venezuela

Framfor tusenvis av tilhengarar kunngjorde Maduro planane sine då han heldt 1. mai-tale i Caracas. For å «hindre eit fascist-kupp» som han hevdar truar landet, kallar han inn ein «folkekongress» som skal skrive ny grunnlov. Kongressen med 500 personar frå arbeidarklasse og lokale styresmakter skal skrive ny grunnlovstekst.

– Den nye eininga som skal skrive om grunnlova, vil vere ein folkekongress, ikkje med utspring frå politiske parti, men som representant for folket, seier Maduro.

På denne måten vil han kunne gå utanom nasjonalforsamlinga, der opposisjonen i dag har fleirtal. Han seier ikkje noko om korleis medlemmene av folkekongressen skal veljast ut.

Ta til gatene

Ein samla opposisjon kallar Maduros planer lureri og seier at han eigentleg berre prøver å behalde makta og ta frå folk moglegheita til å uttrykkje kva dei meiner gjennom val. Maduros presidentperiode går ut neste år, men han er under stort press om å skrive ut nyval allereie i år.

Opposisjonsleiar Henrique Capriles skriv på Twitter at det er Maduro som prøver seg på statskupp og at han forverrar krisen i landet. Capriles oppfordrar folk til å komme seg ut i gatene og demonstrere.

– De må ikkje lyde denne galskapen, skriv han.

Formann i nasjonalforsamlinga Julio Borges meiner Maduro prøver å innføre eit «Cuba-aktig system».

Chávez

Maduros nye plan ser ut til å følgje mønsteret til forgjengar Hugo Chávez, som i 1999 fekk representantar for befolkninga til å trekke opp linjene for det som er grunnlova i dag. Den teksten vart deretter godkjent med overveldande fleirtal i ei folkeavstemming. Den nye grunnlova gjorde at Chávez kunne veljast på nytt uavgrensa mange gonger.

Opposisjonen i landet har nesten dagleg i over ein månad demonstrert med titusenvis av menneske i gatene med krav om at Maduro må gå av. Minst 28 personar er blitt drepne i samanstøytar dei siste vekene.

Samtidig som Maduro heldt talen sin måndag i hovudstaden Caracas, møtte sikkerheitsstyrkane i landet demonstrantar med tåregass og vasskanonar i same by.

