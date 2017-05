Kina krev at USA stoppar utplassering av rakettskjold i Sør-Korea

– Kinas haldning er klar og fast. Vi er imot utplasseringa av THAAD-systemet og ber relevante partar stoppe utplasseringa med ein gong, sa talsmann for det kinesiske utanriksdepartementet Geng Shuang på ein pressekonferanse tysdag.

Han varslar også at Kina vil setje i verk nødvendige tiltak for å sikre eigne interesser. Rakettskjoldet skal beskytte mot eit mogleg angrep frå Nord-Korea, men styresmaktene i Kina fryktar at det også kan svekkje deira militære slagkraft.

Rakettskjoldet er også omstridt i Sør-Korea, som er ein av USAs nærmaste allierte i regionen. Kritikarane meiner at systemet bidrar til å trappe opp konflikten med Nord-Korea og gjere Koreahalvøya endå meir utsett for ein øydeleggjande krig.

