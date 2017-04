Tørke gir matkrise for 7,7 millionar i Etiopia

I januar opplyste Etiopias kommisjon for handtering av katastrofar at 5,6 millionar menneske kunne komme til å trenge nødrasjonar av mat i tre av dei ni regionane i landet. No er utsiktene endå dystrare.

– Over 6,3 milliardar kroner trengst for å hjelpe personane som er ramma av tørke, og 432.000 tonn med ekstra mat fram til byrjinga av juni, ifølgje Ethiopian News Agency.

Etiopia opplever stadig tørke, og i fjor måtte 10,2 millionar menneske i høglandet få matvarehjelp på grunn av tørke.

FN har åtvara om at 17 millionar menneske i år er trua av svolt som følgje av tørke i Aust-Afrika.

