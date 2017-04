Redd Barna med varsku om vald mot barn i Somalia

Ei ny undersøking blant 600 vaksne og barn viser ifølgje organisasjonen at tørken har ført til meir enn livstruande mangel på mat og vatn. Redd Barna har blant anna funne mange psykiske plager hos barna i dei 17 distrikta dei har intervjua familiar i. Alle i undersøkinga er ramma av tørken, og alle seier dei har lagt merke til endringar i åtferda til barna sidan tørken begynte. Over halvparten sa at barna hadde blitt meir aggressive, og at dei får anfall der dei græt og skrik utrøysteleg.

I tillegg opplyser dei spurde at nesten to av tre barn blir utsette for vald, og 30 prosent seier at barn også er meir utsette for seksuell vald, som valdtekt, etter at tørken begynte.

– Desse funna er skakande, og avslører at barna i tillegg til krisa også står overfor store psykologiske utfordringar. Dei kjemper mot svolt, uvisse og ekstremt stressande situasjonar, seier Hassan Saadi Noor, landssjef for Redd Barna i Somalia, til NTB.

Tørke og svolt fører til at mange må flytte, faren for at barn blir skilde frå familiane aukar og dermed aukar også risikoen for at dei blir utnytta.

