Russisk spionskip kolliderte med lasteskip i Svartehavet

Kollisjonen skjedde i tyrkisk farvatn, rundt 40 kilometer nordvest for Bosporosstredet torsdag, opplyser det tyrkiske nyheitsbyrået Dogan.

Det russiske forsvarsdepartementet stadfestar at fartøyet Liman blei påført skadar i kollisjonen og opplyser at mannskapet om bord prøver å hindre at skipet søkk.

Den tyrkiske TV-stasjonen NTV melde først at 15 av mannskapet var sakna etter kollisjonen, men dette blei seinare avkrefta av den tyrkiske kystvakta som opplyser at alle 78 som var om bord i Liman blei redda.

Det er ikkje kjent korleis det gjekk med lasteskipet det russiske fartøyet kolliderte med, men det skal ha vore lasta med kveg.

(©NPK)