Nord-Korea seier ja til besøk frå FN-ekspert 

Catalina Devandas-Aguilar er ekspert på rettar for funksjonshemma og er knytt til FNs menneskerettsråd. Ho er invitert av regimet og er venta å komme til den nordkoreanske hovudstaden Pyongyang onsdag neste veke, opplyser FNs menneskerettsråd torsdag.

Menneskerettsrådet har skulda Nord-Korea for brotsverk mot menneskja og for å halde 120.000 menneske fanga i leirar under svært brutale forhold.

Nord-Korea boikotta så seint som i førre månad eit møte i rådet der menneskerettssituasjonen i landet vart gjennomgått.

Devandas-Aguilar seier at besøket neste veke vil vere ei viktig moglegheit til å få førstehands opplysningar om situasjonen i landet både når det gjeld «nasjonale realitetar, lover, politikk og program for personar med funksjonshemningar». Ho vil vere spesielt opptatt av å undersøkje kva forhold barn med funksjonshemningar lever under.

Besøket vil vare i seks dagar, og den siste dagen skal ho etter planen halde ein pressekonferanse i Pyongyang.

