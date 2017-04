Minst 19 døde i luftangrep i Syria – sjukehus treft

Bombinga av sjukehuset og eit helsesenter kosta minst ti menneske livet, deriblant to babyar som låg i kuvøse, opplyser eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Russland er skulda for å stå bak luftangrepa, som ramma fleire stader i Idlib-provinsen. Det er tredje gong på under ei veke at helsesenter vert ramma av angrep frå lufta i Idlib.

Sjukehuset som blei treft torsdag, ligg i landsbyen Deir Sharqi, rapporterer AFP. Korrespondenten til nyheitsbyrået seier heile sjukehusavdelingar blei lagt i ruinar som følgje av angrepa.

– Seks sivile på akuttmottaket blei drepne, deriblant to babyar i kuvøser, etter at oksygengeneratoren blei øydelagt, seier SOHR-direktør Rami Abdulrahman.

Ifølgje han utførte eit antatt russisk kampfly fire angrep mot sjukehuset rett etter kvarandre på morgonen.

Seinare på dagen blei fire helsearbeidarar drepne i det som også kan ha vore russiske luftangrep mot eit helsesenter i landsbyen Maar Zita, ifølgje SOHR.

Organisasjonen Union of Medical Care and Relief (UOSSM) seier åtte ambulansar blei øydelagde i luftangrepa her.

Ytterlegare ni menneske, deriblant fem barn, blei drepne i luftangrep i andre landsbyar på landsbygda i Idlib-provinsen, ifølgje SOHR.

(©NPK)