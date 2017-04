Knallstart på året for Samsung

Samsung noterer seg for eit kvartalsoverskot på 57 milliardar kroner, 46 prosent meir enn for same kvartal i fjor. Den sørkoreanske leiinga opplyser at auka sal av minnebrikker har medverka til inntektsauken.

Samsung er den største produsenten i verda av mobiltelefonar, men sel også store kvantum minnebrikker til erkerivalen Apple.

Fjorårsresultatet vart dessutan påverka av at Samsung måtte tilbakekalle smarttelefonen Galaxy Note 7 på grunn av batteri som eksploderte, noko som kosta firmaet mange milliardar kroner og gav Samsungs rykte ein stygg ripe i lakken.

(©NPK)