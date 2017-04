Rakettskjoldet til USA blir sett opp i Sør-Korea

TV-bilete onsdag morgon viser store køyretøy i kamuflasjefargar med det som ser ut til å vere rakettutstyr i distriktet Seongju. Hundrevis av innbyggjarar, uroa for ringverknadene for fred og miljø, protesterte høglydt og kom nokre stader i konfrontasjon med politiet. Sør-Koreas forsvarsdepartement stadfester ifølgje nyheitsbyrået Yonhap, at ei «full installering» er starta på.

Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) blei først tatt i bruk under Irak-krigen på byrjinga av 1990-talet og er allereie utplassert på Hawaii. Det blir omtala som eit rakettskjoldsystem som kan sette ballistiske missil med kort og lang rekkjevidd ut av spel. Utplasseringa i Asia har løyst ut kraftige protestar frå Kina og Russland og provosert Nord-Korea. Sør-Korea og USA blei samde om utplasseringa i fjor, men har påskunda installasjonen etter at spenninga i regionen har auka dei siste månadene.

Dei har streka under at det berre er til forsvarsbruk og bede Kina akseptere dette, men Kina er rasande og seier THAAD skuvar sikkerheitsbalansen og truer den regionale stabiliteten.

