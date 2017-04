Paven til Egypt for å styrke band til muslimar

45 personar blei drepne i bombeangrepa mot to koptiske kyrkjer i Egypt tidlegare i april, og sikkerheitsoppbodet rundt paven vil vere stort under besøket fredag og laurdag.

Paven har likevel gjort det klart at han ikkje vil blir frakta rundt i skotsikre køyretøy, men vanlege personbilar.

80-åringen skal fredag møte storimam og muslimsk filosofiprofessor Sheikh Ahmed al-Tayeb, som tidlegare har vore på besøk i Roma for å betre forholdet mellom dei to trusretningane. Stemninga mellom dei to embeta blei kraftig forverra då pave Frans' forgjengar pave Benedikt fleire gonger knytte islam til terrorisme.

Paven har dialog og forbrødring mellom ulike trusretningar som eitt av sine gjennomgangstema i si gjerning. Paven skal også møte Egypts president Abdel Fattah al-Sisi som arrangerer mottaking med over tusen gjestar.

Koptarane i Egypt utgjør ti prosent av befolkninga på 90 millionar innbyggjarar, men er dårleg representert i styringa av landet.

