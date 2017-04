Meir enn kvar femte svenske kvinne fryktar overfall

Talet kjem fram i Statistiska centralbyråns levekårsundersøking for 2016. Det tilsvarande talet for menn er 6 prosent.

Både for menn og kvinner gjekk delen ned i perioden 2010–2011 og 2012–2013. No har den gått opp til om lag same nivå som i 2008–2009.

Delen som faktisk blir utsett for vald og truslar på open gate er høgast blant menn – 4 prosent, mot 2 prosent for kvinner.

