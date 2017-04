Danmarks statsminister besøkjer Kina

Løkke skal både møte Kinas president Xi Jinping og statsminister Li Keqiang.

Også den danske miljø- og matvareministeren og helseministeren vil vere med på besøket, som varer frå 2. til 4. mai. Det vil også representantar for ei rad danske verksemder og næringslivsorganisasjonar.

Under besøket skal Kina og Danmark for første gong vedta ein samla samarbeidsplan som omfattar 80 danske og kinesiske myndigheitsorgan.

Løkke skal også besøkje Vest-Kina, der han skal avleggje ein visitt hos to pandaer som skal lånast ut til Københavns Zoologiske Have. Utlånet skal markere at 2017 har fått status som dansk-kinesisk turistår.

