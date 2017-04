Per Sandberg blei grilla om snøkrabbe

– Noreg stiller seg sjølv i eit svært dårleg lys i denne saka, sa polske Jaroslaw Walesa til Sandberg då den norske statsråden møtte fiskerikomiteen i EU-parlamentet til diskusjon i Brussel.

EU og Noreg har køyrd seg heilt fast i konflikta om snøkrabbefiske i norske farvatn. Dialogen ser ikkje ut til å gå nokon veg, slo nederlandske Peter van Dalen fast.

– Noreg har ikkje retten på sin side. Eg trur vi til slutt vil ende opp i domstolen i Haag, sa van Dalen, som la til at han hadde «fått nok» av forsøk på å omgå reglane.

– Vi må ganske enkelt avgjere denne saka i retten. Kva seier statsråden til det? spurde han.

Heldt seg til manus

Frp-nestleiaren var tydeleg spent før utspørjinga. Inne i møtesalen heldt han seg strengt til manus.

– Vi er ikkje villige til å inngå kompromissar når det gjeld Noregs rett til å regulere og utnytte ressursar på den norske kontinentalsokkelen, sa Sandberg.

Ifølgje han har EU-fartøy ingen rett til å fiske etter snøkrabbe i norske farvatn utan at Noreg inviterer dei.

– Det er Noreg aleine som har autoritet til å lisensiere fiske av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel. Det gjeld til og med våre eigne fiskarar. Verken EU eller nokon enkeltståande stat kan dele ut slike lisensar utan Noregs samtykke, sa fiskeriministeren.

Ny art i Noreg

Snøkrabben er forholdsvis ny i Noreg. Den blei første gong oppdaga langs finnmarkskysten i 2003. Arten har truleg komme til Noreg med ballastvatn på skip.

Det er spesielt i farvatna rundt Svalbard det no er strid om kven som skal ha lov til å fange nykomlingen. EU har gitt 20 fartøy lisens til å fiske. Noreg har på si side sagt blankt nei til lisensane.

I eit forsøk på å løyse konflikta har Noreg tilbode EU ein bytehandel med kvotar. Det har ikkje slått an. Etter kva NTB forstår, skal EU-kommisjonen nyleg ha komme med eit motforslag som no er oppe til vurdering i Noreg.

På norsk side er det også ein oppfatning om at enkeltland skal ha insistert på ei hard linje overfor Noreg. Det gjeld spesielt Latvia, som har sterke interesser i saka.

Oppheita diskusjon

I diskusjonen i EU-parlamentet kalla Sandberg dei nye EU-lisensane eit «klart brot på havretten».

Det provoserte parlamentarikarar.

– Eg meiner det er svært problematisk når ein minister kjem til EU-parlamentet og seier at vi handlar i strid med havretten. Det er ein veldig sterk utsegn, og den er ikkje riktig heller, sa spanske Gabriel Mato.

Jaroslaw Walesa – som er sonen til fredsprisvinnar Lech Walesa – minnet Sandberg om at Noreg ikkje har monopol på tolking av traktatane.

– De har dykkar tolking, men det er berre éin side av saka. Det betyr ikkje at de har rett, sa han.

Kan ende opp i retten

Sandberg verka lettare raudkokt då han kom ut frå møtet. På gangen gav norske diplomatar han ros for innsatsen.

Fiskeriministeren seier til NTB at han føler seg trygg på at Noreg står på fast grunn. Han meiner Noreg har gitt EU eit «sjenerøst» tilbod, men vil ikkje sjå bort frå at van Dalens spådom likevel kan gå i oppfylling.

Saka kan ende opp i domstolen.

– Det har vi heile tida vore budd på. Då vil det ta lang tid. Men vi må prøve å komme i mål før det går den vegen, seier han.

