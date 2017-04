No er fri roaming endeleg vedtatt i EU

Den siste rettsakten vart endeleg vedtatt av EUs ministerråd tysdag, opplyser EUs formannskapsland Malta.

Dermed er kysten klar for såkalla fri roaming. Dei nye reglane betyr at mobilselskap ikkje kan ta ekstra betalt når ein kunde ringjer, skriv tekstmeldingar eller surfar på mobilen eller nettbrettet på reise og under andre mellombelse opphald i andre EU-land.

Dei nye reglane vil også gjelde Noreg og resten av EØS. Her vil dei tre i kraft kort tid etter 15. juni.

(©NPK)