Labours valløfte: Mays brexitplan skal skrotast

Den konservative statsministeren Theresa May har skrive ut nyval 8. juni. Ho håpar veljarane vil gi regjeringa eit større fleirtal i Parlamentet og dermed gi henne ei sterkare hand i forhandlingane om utmelding av EU.

Labour, som ligg langt bak på meiningsmålingane, går no laus på Mays brexitstrategi. Statsministeren blir skulda for å ha svekt Storbritannias forhandlingsposisjon ved å avvise at britane kan bli verande i EUs indre marknad for varer og tenester.

Det britiske arbeidarpartiets talsmann Keir Starmer seier tysdag at ei Labour-regjering vil kjempe for å ta vare på fordelane ved medlemskap i det indre marknaden. Han kallar det skammeleg at Storbritannia ikkje har lovd at dei tre millionar EU-borgarane som bur i landet, kan få bli etter brexit.

Ei Labour-regjering vil gi ein slik garanti «på dag éin», seier Starmer. Storbritannia og EU har sagt at dei i forhandlingane vil prioritere å sikre rettane til både europearar i Storbritannia og dei 1 millionar britane som bur i andre EU-land.

Labour har blitt skulda for å ha ei rotete haldning til brexit, men Starmer påpeiker at partiet vil respektere resultatet av folkeavstemminga. 52 prosent av britiske veljarar stemte i juni i fjor ja til å forlate EU etter over 40 års medlemskap.

