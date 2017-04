Japansk firma hevdar fransk val blei prøvd hacka

Digitalansvarleg for Macrons valkamp, Mounir Mahjoubi, stadfesta måndag at det har vore forsøk på hacking, men seier at desse blei forhindra.

– Det er alvorleg, men det blei ikkje gjort noka skade, seier han.

Forsøka på å hacke appratet til Macron skal ha skjedd i desember.

Japanske Trend Micros uavhengige rapport dokumenterer 160 forsøk på elektronisk spionasje. Hackarar skal blant anna ha sett opp ei falsk nettside for å lokke passord frå medlemmer av staben til Macron.

Opplysningane følgjer tidlegare meldingar om at den franske presidentkandidaten blei utsett for falske nyheiter i russiske medium, som ønskjer ein meir prorussisk kandidat som president. Ein talsmann for Macron sa i februar at russarar stod bak fleire cyberangrep mot valkampnettsida og epostserverane til Macron.

Russiske styresmakter har gjentekne gonger avvist påstandar om at dei skal ha prøvd å påverke det franske valet eller beordra hackinga.

(©NPK)