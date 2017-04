Ivanka Trump møter Merkel på kvinnekonferanse i Berlin

Toppmøtet med namnet Women 20 samlar nokon av den fremste kvinnlege leiarane i verda. Blant dei er leiar for Det internasjonale pengefondet (IMF) Christine Lagarde, Canadas utanriksminister Chrystia Freeland og Nederlands dronning Maxima.

Ivanka Trump, som no fungerer som ubetalt rådgivar for sin far Donald og har fått eige kontor i Det kvite hus, blei invitert til konferansen av Merkel då den tyske statsministeren besøkte USA i midten av mars.

Trump skal etter planen ta del i ein paneldebatt om korleis ein kan fremme karrieren og den økonomiske stillinga til kvinner. Ho skal også besøkje ein yrkesskule, USAs ambassade i Berlin, i tillegg til ein jødisk minnestad.

Ivanka Trump tok til orde for at det må bli lettare å vere både mor og yrkesaktiv då ho dreiv valkamp for sin far i haust, men ho har ennå ikkje sagt noko om korleis ho vil sørgje for betre barnepassordningar og barselpermisjonar, slik ho lovde.

Aktivistar har varsla at dei vil demonstrere mot Ivanka Trump under besøket sidan far hennar har trekt støtta til fleire FN-prosjekt for kvinner fordi dei også inneber at kvinner får hjelp til abort. Dei skuldar dottera til Trump for hykleri når ho no tar del på ein konferanse for å fremme rettene til kvinner, på same tid som far hennar har tatt ei avgjerd som kan koste mange kvinner livet.

