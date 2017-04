Xi ber Trump trå varsamt overfor Nord-Korea

Det amerikanske hangarskipet Carl Vinson nærmar seg no Koreahalvøya, samtidig med at det går rykte om at Nord-Korea planlegg ei ny atomprøvesprenging denne veka.

Trump-administrasjonen har åtvara leiinga i Pyongyang og seier at dei føreheld seg retten til å svare på det dei oppfattar som provokasjonar, om nødvendig militært.

Kina, som blir rekna som ein av Nord-Koreas få allierte, strekar under at dei er sterkt imot Nord-Koreas atomvåpenprogram, men åtvarar samtidig amerikanarane mot å trappe opp konflikten. Det var bodskapen då president Xi Jinping måndag ringde Trump.

– Kina håper at partane kan vise tilbakehald og avstå frå handlingar som ytterlegare kan bidra til å auke spenninga på Koreahalvøya, sa Xi, ifølgje det statlege kinesiske kringkastingsselskapet CCTV.

Trumps svar på oppfordringa frå den kinesiske presidenten er ikkje kjend, men dei to diskuterte også Nord-Korea tidlegare i månaden, både då Xi besøkte Trump i Florida og i ein telefonsamtale etterpå.

Den førre telefonsamtalen kom etter at Trump tvitra dette: «Nord-Korea er på jakt etter bråk. Om Kina bestemmer seg for å hjelpe, ville det vere flott. Om ikkje, vil vi løyse problemet utan dei! USA.»

