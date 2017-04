Ni drepne i massakre i Brasil

Politiet frigav søndag dei drepne, i alderen 23 til 57 år, for gravferd etter drapa som fann stad torsdag. Lokale medium i Brasil har skildra grufulle detaljar, men politiet vil berre stadfeste at dei ni er drepne «tilsynelatande med skot og knivstikk». Angriparane hadde på seg hetter og ingen er mistenkte eller arrestert.

Dei drepne skal ha slått seg ned på Mato Grosso, eigd av rike landeigarar. Offera skal ha jobba på fjerntliggjande landsområde og sette opp hytter for å bu i. Den kyrkjelege landskommisjonen, knytt til den romersk-katolske kyrkja i området og talerøyr for dei fattige på landsbygda, opplyser at drapa er ein del av eit mønster der væpna gjengar blir leigd inn av landeigarar for å terrorisere småprodusentar og skremme dei frå utkantområda. Ifølgje dei har konfliktane halde på i over ti år. I fjor blei 61 personar drepne i slike konfliktar om landrettar, det høgste talet på drepne sidan 2003.

