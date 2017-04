Forsvarsutgiftene i verda aukar

Stormaktene USA, Kina og Russland rusta alle opp forsvaret sitt gjennom året, ifølgje ein ny rapport frå Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Russland auka forsvarsutgiftene sine med 5,9 prosent, til om lag 600 milliardar kroner, mens Kina hadde ein auke på 5,4 prosent og brukte gjennom året rundt 1.864 milliardar kroner på forsvaret. USA er framleis landet som bruker desidert mest og hadde utgifter på rundt 5.300 milliardar kroner i 2016, ein oppgang på 1,7 prosent frå året før.

Den globale auken i forsvarsutgiftene kjem trass i at talet på pågåande væpna konfliktar fell over heile verda, med unntak av i Nord-Afrika.

Når ikkje NATO-mål

Ifølgje SIPRI står dei store landa for størstedelen av forsvarsutgiftene i verda, noko som kan gi grobotn for diplomatiske gnissingar. Forsvarsalliansen Nato har lenge kravd at dei 27 medlemslanda må oppfylle forpliktinga om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret. Den nye rapporten viser at det berre er USA, Estland, Frankrike og Hellas som når dette målet.

USAs president Donald Trump har gjort det klart at han ikkje lenger kjem til å akseptere at det er skeivt, og dette var eitt av dei viktigaste temaa under møtet med NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg tidlegare i månaden.

– Trump er ekstremt opptatt av byrdefordelinga i Nato, og det er til å forstå. USA har forsvarsutgifter som er meir enn dobbelt så store som Europas forsvarsutgifter, trass i at nasjonalprodukta er omtrent dei same, sa Stoltenberg til NTB etter møtet i Det kvite hus.

14.619 milliardar kroner

Ifølgje SIPRIS oversikt ligg Tyskland, Belgia, Danmark, Nederland og Spania lengst bak NATOS 2-prosentsmål. Tyskland brukte 1,2 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvaret i fjor.

Noreg ligg i dag på snautt 1,6 prosent. Under Høgre-landsmøtet i mars gjekk partiet inn for eit kompromissforslag om at 2-prosentsmålet skal bli nådd innan 2024.

SIPRI har rekna ut at det totale forsvarsforbruket i 2016 var på 14.619 milliardar kroner.

