Euroen styrkt etter første valrunde i Frankrike

Marknadane reagerte med eit lettens sukk då sentrumskandidat Emmanuel Macron slo høgrepopulist Marine Le Pen i første runde av valet og ser ut til å kunne slå henne med klar margin i andre valrunde om to veker.

Euroen styrkte seg både mot den amerikanske dollaren og japanske yen i morgontimane på dei asiatiske børsane.

– Marknadane er nøgde med å forstå det dei ser som eit faktum, at det om lag to veker vil bli stadfesta at 39-åringen Emmanuel Macron vil bli den neste presidenten i den franske republikken, seier Ray Attrill, strategisk leiar for valuta i National Bank Australia.

Støtta frå det franske folket til nasjonalistiske synspunkt er blitt følgt nøye, særleg i kjølvatnet av valet til det amerikanske folk av Donald Trump som president og avgjerda britane tok om å tre ut av EU.

(©NPK)