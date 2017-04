WHO: 325 millionar menneske smitta av hepatitt B eller C

I den siste rapporten om hepatitt vert situasjonen karakterisert som ein stor helsetrussel som treng umiddelbare tiltak. I 2015 døydde 1,34 million menneske av hepatitt, omtrent like mange som døydde av hiv og tuberkulose.

Men i motsetning til hiv og tuberkulose, aukar talet på dødsfall som følgje av hepatittvirus. Døyinga har auka med 22 prosent frå 2000 til 2014, ifølgje WHO.

Hepatittsmitte er ofte symptomfri, men typane B og C kan føre til alvorleg leverskade og kreft viss tilstanden blir verande ubehandla.

– Fleire millionar menneske risikerer ei sakte utvikling av kronisk leversjukdom, kreft og død, fastslår helseorganisasjonen i ei fråsegn.

Hepatitt B er mest utbreidd i stillehavsland som Kina og Malaysia og i det søraustlege Asia. Det er anslått at 115 millionar menneske er smitta i desse områda. I Afrika antar WHO at om lag 60 millionar menneske er smitta.

Hepatitt C, som oftast rammar stoffmisbrukarar, er det ikkje utvikla nokon vaksine for. WHO anslår at om lag 14 millionar er smitta av hepatitt C i Europa og 15 millionar i landa aust i Middelhavet.

WHO jobbar no med eit program som har som mål å behandle 80 prosent av dei smitta på verdsbasis innan 2030.

(©NPK)