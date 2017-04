Kilde: – Lapp med IS-hyllest funnen ved Paris-drapsmann

Lappen vart oppdaga ved liket av den 39 år gamle franskmannen Karim Cheurfi, ifølgje AFPs ikkje namngitte kjelde.

I tillegg fann politiet ei utgåve av Koranen i køyretøyet hans på åstaden, skriv nyheitsbyrået.

Den ytterleggåande islamistgruppa IS tok via sin propagandakanal Amaq på seg ansvaret for skytinga i Paris torsdag kveld. Ein politimann vart drepen og to andre personar såra, deriblant ei tysk kvinne.

