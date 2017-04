Redd Barna slår svoltalarm i Somalia

I dei verst ramma områda er det no seks distrikt der talet på alvorleg underernærte barn er på eit kritisk nivå, viser ein ny rapport.

–Vi er på randa av ein massiv katastrofe i Somalia. To tredelar av husdyra er døde som følgje av tørken, det er stadig fleire barn som lir av alvorleg underernæring og vasslagera er tomme i mange lokalsamfunn, seier Redd Barnas landsdirektør i Somalia Hassan Saadi Noor.

I distrikta Badhan og Adaho er sju prosent av alle barn under fem år alvorleg underernærte, og det er fare for liv i nær framtid, skriv organisasjonen i ei pressemelding. Dei to-tre siste månadane har vore spesielt harde.

–Trass i at april tradisjonelt sett er den våtaste månaden i året for store delar av landet har det berre så vidt regna til no. Vår frykt er at om dette mønsteret fortset og regntida sviktar igjen, kan svært mange barn døy, seier han.

Det same området vart ramma av ein svoltkatastrofe for seks år sidan. Den gongen omkom over 250.000 personar.

(©NPK)