WHO melder framgang mot tropiske sjukdommar

– Dette er verkeleg ei historie om fantastisk framgang, seier milliardær og Microsoft-gründer Bill Gates, som saman med Melina Gates har eit fond som har støtta WHOs innsats mot sjukdommar som enkelt kan behandlast, men som tidlegare tok livet av 170.000 personar årleg.

WHO presenterte tysdag resultata av innsatsen mot forsømte sjukdommar. Framleis er 1,6 milliardar menneske, over 500 millionar av dei barn, ramma av slike sjukdommar. Talet er ned frå over to milliardar i 2010, ifølgje organisasjonen.

WHO har jobba med legemiddelselskap og frivillige organisasjonar i kampen mot sjukdommar som trakom, ein øyrebetennelse som er hovudårsaka til blindheit frå infeksjonar. Trakom er no ikkje lenger eit offentleg helseproblem i Mexico, Marokko og Oman.

– Dei siste ti åra har millionar av menneske blitt redda frå nedsett funksjonsevne og fattigdom, takka vere ein av dei mest effektive globale partnarskapa i moderne offentleg helse, seier WHO-direktør Margaret Chan.

Innsatsen vart forsterka i 2012, då regjeringar og legemiddelselskap skreiv under på ein avtale om å bidra til elimineringa av dei vanlegaste forsømte, tropiske sjukdommane. Sidan den tid har selskap donert fleire hundre millionar behandlingsdosar, som førte til at ein milliard menneske fekk behandling for minst ein sjukdom i 2015 åleine.

